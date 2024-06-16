«Привлечь Украину к ответу»: Зеленский услышал неприятное на «саммите мира» в Швейцарии

Премьер Канады на саммите по Украине выкрикивал бандеровские лозунги. На саммите по Украине в швейцарском Бургенштоке главы нескольких делегаций поддержали премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который выкрикивал бандеровские лозунги во время съемки группового фото.