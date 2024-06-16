Премьер Канады на саммите по Украине выкрикивал бандеровские лозунги. На саммите по Украине в швейцарском Бургенштоке главы нескольких делегаций поддержали премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который выкрикивал бандеровские лозунги во время съемки группового фото.
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