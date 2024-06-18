Мой босс – идиот или самые глупые выходки начальства, из-за которых люди ушли с работы

Вам кажется, что с вами обошлись на работе несправедливо? Злобный начальник не оплатил вам больничный? Заставил работать в субботу? Задержал зарплату или вычел штраф за опоздание? Мы уверены, что после прочтения этой статьи вам резко станет легче.
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