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Юрист рассказал, за какие переводы на карту грозит блокировка

Юрист рассказал, за какие переводы на карту грозит блокировка

ФНС не следит за каждым переводом в реальном времени, но если банк видит регулярные поступления, он может заблокировать счет по 115-ФЗ и запросить объяснения, а после этого — передать данные в налоговую .

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