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Татар-информ

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Леонова: «Дина Хуснутдинова себя покажет после ухода Петросян от Тутберидзе»

Леонова: «Дина Хуснутдинова себя покажет после ухода Петросян от Тутберидзе»

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова, Ольга Ермолина Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова в интервью «ТИ-Спорту» поделилась мыслями об уходе Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе.

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