Сожжение кур: под Кемеровом ликвидировали несанкционированную свалку биологических отходов

Несанкционированную свалку биологических отходов в Кемеровском муниципальном округе ликвидировали. Напомним, в социальных сетях распространили видео, где у поселка Пионер неизвестные выкинули почти в чисто поле минимум 300 мертвых куриных тушек.
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