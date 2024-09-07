Хинкл: Трамп может получить поддержку американцев на большую войну с Россией

Экс-президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания может заручиться поддержкой в стране для "большой войны" с Россией, такое развитие событий может произойти, если Трамп не сможет решить конфликт на Украине.
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