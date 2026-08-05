Не всё полезное - безопасно: кардиолог о продуктах, которые опасны при болезнях сердца

Некоторые сердечно-сосудистые заболевания требуют особенно тщательного подхода к питанию. Даже общепризнанно полезные фрукты и овощи могут навредить, пишет"Российская газета", цитируя врача-кардиолога из лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ Пироговского университета Екатерину Алимову.