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Расчеты пушки «Мста-Б» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области

Расчеты пушки «Мста-Б» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области

Расчеты 152-миллиметрового орудия «Мста-Б» 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.

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