Более 50 компаний прекратили деятельность в Киргизии на фоне санкционных рисков, сообщил спецпредставитель президента республики Бакыт Сыдыков 21 октябряВсего работу прекратили 52 компании, еще в отношении 57 организаций начаты процедуры принудительной ликвидации, а 25 проходят проверки, уточнили в Минэкономики Киргизии.