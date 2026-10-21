Более 50 компаний прекратили деятельность в Киргизии на фоне санкционных рисков, сообщил спецпредставитель президента республики Бакыт Сыдыков 21 октябряВсего работу прекратили 52 компании, еще в отношении 57 организаций начаты процедуры принудительной ликвидации, а 25 проходят проверки, уточнили в Минэкономики Киргизии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НЛ Раскрыто содержан...
- T 48 часов на сборы...
- Власти Санкт-Пете...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым