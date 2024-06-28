США отправили Израилю десятки тысяч бомб с 7 октября

Администрация Байдена отправила Израилю большое количество боеприпасов, включая более 10 000 разрушительных 908-килограммовых бомб и тысячи ракет Hellfire, с начала конфликта в Газе Об этом сообщили Reuters два американских чиновника.
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