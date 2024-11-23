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ИА Регнум

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Меркель: планы Трампа по назначению Маска представляют неслыханный вызов

Меркель: планы Трампа по назначению Маска представляют неслыханный вызов

Планы по назначению американского миллиардера Илона Маска одним из руководителей Департамента эффективности государственного управления (DOGE), решение о котором принял избранный президент США Дональд Трамп, является неслыханным вызовом, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

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Комментарии
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Ф
Фил
Откуда это моль вылезла?
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