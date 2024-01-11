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Ученая перечислила «убивающие» кости и суставы привычки

Ученая перечислила «убивающие» кости и суставы привычки

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина 11 января рассказала «Известиям», какие привычки могут серьезно навредить костям и суставам.

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