Электробусы планируют запустить из Алматы в Бишкек

Между Алматы и Бишкеком хотят запустить электробусы. На сайте Центра государственно-частного партнерства Кыргызстана сообщается, что Азиатский банк развития предложил запустить электробусы для перевозки пассажиров по маршруту Алматы — Бишкек.
Между Алматы и Бишкеком хотят запустить электробусы. На сайте Центра государственно-частного партнерства Кыргызстана сообщается, что Азиатский банк развития предложил запустить электробусы для перевозки пассажиров по маршруту Алматы — Бишкек.
Свежие комментарии