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Электробусы планируют запустить из Алматы в Бишкек

Электробусы планируют запустить из Алматы в Бишкек

Между Алматы и Бишкеком хотят запустить электробусы. На сайте Центра государственно-частного партнерства Кыргызстана сообщается, что Азиатский банк развития предложил запустить электробусы для перевозки пассажиров по маршруту Алматы — Бишкек.

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