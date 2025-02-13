«Проще ещё один миллион завезти»: глава профсоюза трудящихся преложил завозить как можно больше приезжих

Мягко стелит. А их семьи мы будем содержать? По десять детей. Им пособия только выплатить замучеемся. Налогов не платят. Но детсад и в школу - бесплатно. Медицина - тоже.

Вячеслав Дегтярев

Вопрос: Почему, по вашему мнению, так выгодно привозить новых мигрантов вместо того, чтобы воспитывать собственных граждан? Ответ: «Чтобы создать на рынке труда одного нового работника, нам пришлось бы инвестировать в строительство детских садов, школ, оплатить зарплату воспитателям, учителям, медицинскому персоналу, строителям и множеству других специалистов, — объясняет Каримов. — Если все эти расходы сложить, то получится примерно два миллиона рублей на одного человека. А если мы просто привозим готовых к работе людей, то вся эта статья затрат исчезает», — уверенно говорит он. - лопаточной с бетономешалки и такого идиота-председателя- фонд зарегистрировал минюст......