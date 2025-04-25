Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Историки обсудили антироссийские нарративы в учебниках стран СНГ

Историки обсудили антироссийские нарративы в учебниках стран СНГ

В Москве прошел круглый стол, на котором была озвучена идея создания «Евразийской гильдии историков» для обсуждения и анализа учебных материалов стран постсоветского пространства.

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