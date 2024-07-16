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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Верховный суд РК изменил приговор по делу о политической ненависти

Погосян считает, что его осудили за чувства, которых он не испытывает Текст, фото: Антонина Кябелева 15 июля в Верховном суде Республики Карелии были рассмотрены апелляционные жалобы на приговор судьи Петрозаводского городского суда Романа Парамонова, который за пять репостов на страничке в соцсети признал Рубена Погосяна виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы […].

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