Мытье автомобиля зимой: особые нюансы и рекомендации

Зимой обслуживание автомобиля требует особого внимания и заботы. Нельзя отрицать, что в холодное время года мойка автомобиля становится настоящим искусством, ведь речь идет не только об эстетике, но и о безопасности водителя и пассажиров.
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