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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс лично убеждал Кумингу перейти в «Миннесоту»

« Миннесота » на протяжении последнего месяца активно работала над подписанием Джонатана Куминги и в итоге выиграла борьбу за форварда.

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