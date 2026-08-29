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Brazil's Socialist President Sees Lead Disappear As Bolsonaro Heir Turns Presidential Election Into Coin Toss

Brazil's Socialist President Sees Lead Disappear As Bolsonaro Heir Turns Presidential Election Into Coin Toss

Brazil's Socialist President Sees Lead Disappear As Bolsonaro Heir Turns Presidential Election Into Coin Toss Brazilian socialist President Luiz Inácio Lula da Silva and right-wing Senator Flávio Bolsonaro are virtually tied as August comes to a close, according to UBS analysts citing new polling data, turning October's presidential election into a potential coin toss.

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