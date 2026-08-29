Brazil's Socialist President Sees Lead Disappear As Bolsonaro Heir Turns Presidential Election Into Coin Toss Brazilian socialist President Luiz Inácio Lula da Silva and right-wing Senator Flávio Bolsonaro are virtually tied as August comes to a close, according to UBS analysts citing new polling data, turning October's presidential election into a potential coin toss.
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