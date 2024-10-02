За прошедшие сутки сотрудники "Пожарной охраны Республики Крым" дважды привлекались для ликвидации последствий ДТП

За прошедшие сутки сотрудники "Пожарной охраны Республики Крым" дважды привлекались для ликвидации последствий ДТПВчера в районе Ангарского перевала произошло столкновение двух легковых автомобилей "LADA Granta" и "BMW".
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