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За прошедшие сутки сотрудники "Пожарной охраны Республики Крым" дважды привлекались для ликвидации последствий ДТП

За прошедшие сутки сотрудники "Пожарной охраны Республики Крым" дважды привлекались для ликвидации последствий ДТП

За прошедшие сутки сотрудники "Пожарной охраны Республики Крым" дважды привлекались для ликвидации последствий ДТПВчера в районе Ангарского перевала произошло столкновение двух легковых автомобилей "LADA Granta" и "BMW".

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