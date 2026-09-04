Блокировки счетов тревожат население: Катасонов посетовал, что это коснулось и его знакомых

В последнее время финансовая стабильность рядового россиянина стала напоминать хождение по минному полю.
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