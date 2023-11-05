Власть Пашиняна опирается на поддержку РФ и Турции: Рачья Арзуманян

ЕРЕВАН (ИА Реалист). У премьер-министра Армении Никола Пашиняна нет никакого политического, правового, морального права принимать решения по Арцаху и армянскому будущему, считает военный аналитик Рачья Арзуманян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии