Самозанятых ограничат 60 часами в месяц с одним заказчиком

С 1 октября в России вступают в силу новые правила для самозанятых. Закон о платформенной экономике вводит ограничение: сотрудничество с одним заказчиком не должно превышать 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд.
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