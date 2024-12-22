Россия опустилась на 13-е место среди торговых партнеров ЕС

С учетом значительного сокращения товарооборота между РФ и ЕС в первые 10 месяцев 2024 года Россия занимает 13-е место среди основных торговых партнеров Евросоюза после Бразилии, Мексики и Канады, рассказали «Известиям» в постпредстве РФ при ЕС.
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