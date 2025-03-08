Театр абсурда
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Театр абсурда

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Историческое исчезновение исторического договора

Историческое исчезновение исторического договора

С сайта Белого Дома без особого шума была удалена страница о 10-летнем договоре о безопасности между США и Украиной (да, был и такой, подписали летом 2024 года), который в момент заключения на Украине подавался как исторический документ закрепляющий связи США и Украины.

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