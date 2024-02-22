В истории России в день 23 февраля 2024 года происходили знаменательные для страны события Юлия СкворцоваНа протяжении многих лет важные события, происходившие в истории Российского государства 23 февраля, оказывали определенное воздействие на развитие науки страны и жизни ее граждан.
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