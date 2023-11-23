RT: в топ самых желанных подарков на День матери входят подарочные сертификаты

На День матери россияне чаще всего покупают своим мамам цветы, кондитерские изделия и парфюмерию. При этом в топ самых желанных подарков входят цветы и подарочные сертификаты, а также деньги, парфюмерия, кондитерские изделия, украшения и драгоценности.