RT: в топ самых желанных подарков на День матери входят подарочные сертификаты

На День матери россияне чаще всего покупают своим мамам цветы, кондитерские изделия и парфюмерию. При этом в топ самых желанных подарков входят цветы и подарочные сертификаты, а также деньги, парфюмерия, кондитерские изделия, украшения и драгоценности.
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