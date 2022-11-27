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Свечников попытался занести лакросс в матче против «Калгари». В 2019 году он забил 1-й такой гол в истории НХЛ в игре с «Флэймс»

Андрей Свечников попытался забить лакросс-гол в матче с «Калгари». Форвард «Каролины» предпринял попытку в одном из эпизодов матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флэймс».

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