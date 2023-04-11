Политика Сегодня

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Пушков рассказал, в чем проявляется снижение влияния США в мире

Пушков рассказал, в чем проявляется снижение влияния США в мире

Европейцы практически полностью отказались от самостоятельной внешней политики и пока не ясно, сможет ли Китай ослабить силу американского притяжения для Европы, даже если учесть, что влияние США в мире ослабевает.

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