Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • lenivka
    А как хохлы на днях жопы от радости рвали,что ураган на побережье Крыма все порушил и люди погибли. Прилетела ответка...Люди замерзали на...
  • Е Ва
    зашла сегодня в ТЦ на -2 этаж, за канцелярией дешевой для сына-школьника (купила пучок ручек за 5 рублей, правда)), ш..."Их выселять надо...
  • Владимир Аверков
    Всё,как будто в первый раз...Люди замерзали на...

"Их выселять надо, а вы их легализуете!!!": В Госдуме пропихивают очередной закон о послаблении для мигрантов

"Их выселять надо, а вы их легализуете!!!": В Госдуме пропихивают очередной закон о послаблении для мигрантов

Интересная жизнь с Vera Star Фото: zelengarden.ru В очередной раз в России пытаются пропихнуть закон направленный на послабление для мигрантов.

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Комментарии
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нина сафронова
😄
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2 час.
виктор климахин
чего вы  хотите   министр   труда     олигархи     работа   датели         решили   Россиян    заменить   на   черножопых   шакалов   Вот   и  отрабатывают    свои  места   единородцы   либералы   демократы    депутаты    просто  так  им   помимо   деньги   не  дадут    Правдами   и  не  правдами   закон   протаскивают   отрабатывая  свои  места  в  госдуме   и  взятки    Нас   всего   лишили   отдали   все льготы   пособия    и  выплаты   черножопым    шакалам    ишакам   кто  нибудь   видел   чтобы    мигранты  работали   на  предприятиях     от  них    один  брак  только  могут   на  рынке   торговать    наркотой    и  тряпками    Это   переносчики    заразы    эпидемий    кавида   их  не  кто   не  проверяет    все  они   переносчики   болезней   УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ   ШАКАЛОВ
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2 час.
Е Ва
зашла сегодня в ТЦ на -2 этаж, за канцелярией дешевой для сына-школьника (купила пучок ручек за 5 рублей, правда)), шла мимо ГиперЛенты, за кассами ни одного славянского лица, а два кассира просто в хиджабах, хорошо, что не в чадре, мы в каких специалистах нуждаемся? в кассирах в супермаркетах? не смешно?
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22 мин.

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