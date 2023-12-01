Интересная жизнь с Vera Star Фото: zelengarden.ru В очередной раз в России пытаются пропихнуть закон направленный на послабление для мигрантов.
"Их выселять надо, а вы их легализуете!!!": В Госдуме пропихивают очередной закон о послаблении для мигрантов
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нина сафронова
😄
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2 час.
виктор климахин
чего вы хотите министр труда олигархи работа датели решили Россиян заменить на черножопых шакалов Вот и отрабатывают свои места единородцы либералы демократы депутаты просто так им помимо деньги не дадут Правдами и не правдами закон протаскивают отрабатывая свои места в госдуме и взятки Нас всего лишили отдали все льготы пособия и выплаты черножопым шакалам ишакам кто нибудь видел чтобы мигранты работали на предприятиях от них один брак только могут на рынке торговать наркотой и тряпками Это переносчики заразы эпидемий кавида их не кто не проверяет все они переносчики болезней УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ
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2 час.
Е Ва
зашла сегодня в ТЦ на -2 этаж, за канцелярией дешевой для сына-школьника (купила пучок ручек за 5 рублей, правда)), шла мимо ГиперЛенты, за кассами ни одного славянского лица, а два кассира просто в хиджабах, хорошо, что не в чадре, мы в каких специалистах нуждаемся? в кассирах в супермаркетах? не смешно?
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22 мин.
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