Armed man surrenders after 'barricade incident' outside CIA headquarters, authorities say

An armed man was taken into custody Wednesday afternoon after a "barricade incident" for several hours outside Central Intelligence Agency headquarters in Northern Virginia, about 9 miles from Washington, D.
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