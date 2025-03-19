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Armed man surrenders after 'barricade incident' outside CIA headquarters, authorities say

Armed man surrenders after 'barricade incident' outside CIA headquarters, authorities say

An armed man was taken into custody Wednesday afternoon after a "barricade incident" for several hours outside Central Intelligence Agency headquarters in Northern Virginia, about 9 miles from Washington, D.

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