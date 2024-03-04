Пермский ЧОП уличили в распространении ложных данных о конкурентах

Пермское УФАС уличило охранное предприятие «СВОТ» в недобросовестной конкуренции. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что данный ЧОП распространял недостоверную информацию среди клиентов своих конкурентов.
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