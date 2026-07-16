Федеральное большое жюри предъявило обвинение криптоинвестору из Южной Дакоты по 29 пунктам

В четверг прокурор США Рон Парсонс объявил, что федеральное большое жюри обвинило криптоинвестора из Су-Фолс Бенджамину Полу Винеру по 29 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег, банковском мошенничестве и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.