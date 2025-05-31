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Свежие комментарии

Если не нужен кроссовер: выбираем недорогой, практичный и надежный новый автомобиль

Если не нужен кроссовер: выбираем недорогой, практичный и надежный новый автомобиль

﻿﻿Вспоминая свою предыдущую карьеру — когда автор этих строк еще называл себя автомобильным критиком, — многие мои знакомые и друзья, размышляя о покупке нового автомобиля, все чаще задавались вопросом: что я могу купить сегодня? Эта проблема беспокоит меня уже некоторое время.

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