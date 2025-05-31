Если не нужен кроссовер: выбираем недорогой, практичный и надежный новый автомобиль

Вспоминая свою предыдущую карьеру — когда автор этих строк еще называл себя автомобильным критиком, — многие мои знакомые и друзья, размышляя о покупке нового автомобиля, все чаще задавались вопросом: что я могу купить сегодня? Эта проблема беспокоит меня уже некоторое время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии