Аналитик заявил о панике у Зеленского и Запада после падения Авдеевки

Аналитик Меркурис заявил о панике у Зеленского и Запада после падения Авдеевки Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил о панике у президента Украины Владимира Зеленского и на Западе после падения Авдеевки.
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