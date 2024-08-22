В Чечне торжественно встретили и наградили участников Олимпиады в Париже, которые выступали за другие страны

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, министр физической культуры и спорта Чечни Ахмат Кадыров лично встретил в аэропорту Грозного победителя XXXIII Олимпийских игр в Париже Разамбека Жамалова и бронзового призера Ислама Дудаева.
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