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Американское издание: В беседе с Зеленским Байден указал на недопустимость заявлений о недостаточной помощи со стороны США

Американское издание: В беседе с Зеленским Байден указал на недопустимость заявлений о недостаточной помощи со стороны США

Американское издание The Washington Post пишет о предупреждении от Байдена в адрес Зеленского. В издании сообщают о том, что президент США отметил возникающие сложности с поставками тех или иных вооружений Украине, так как такие поставки должны быть согласованы с конгрессом.

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