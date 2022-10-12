Американское издание: В беседе с Зеленским Байден указал на недопустимость заявлений о недостаточной помощи со стороны США

Американское издание The Washington Post пишет о предупреждении от Байдена в адрес Зеленского. В издании сообщают о том, что президент США отметил возникающие сложности с поставками тех или иных вооружений Украине, так как такие поставки должны быть согласованы с конгрессом.
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