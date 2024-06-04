В региональном правительстве произошли кадровые изменения

<p> В правительстве Ивановской области во вторник, 4 июня, произведены кадровые изменения. В связи с переходом на муниципальную службу Александр Шаботинский прекратил исполнять обязанности заместителя председателя правительства Ивановской области.
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