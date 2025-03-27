Мошенники теперь пытаются обмануть россиян при помощи домовых чатов

Мошенники теперь пытаются обмануть россиян при помощи домовых чатовМошенники активно используют домовые чаты, представляясь обычными жильцами и предлагая забрать бесплатно невостребованную технику или мебель.
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