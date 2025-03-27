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Живая Кубань

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Мошенники теперь пытаются обмануть россиян при помощи домовых чатов

Мошенники теперь пытаются обмануть россиян при помощи домовых чатов

Мошенники теперь пытаются обмануть россиян при помощи домовых чатовМошенники активно используют домовые чаты, представляясь обычными жильцами и предлагая забрать бесплатно невостребованную технику или мебель.

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