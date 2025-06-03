CNN: война на Украине стала «войной Трампа», от ее исхода зависит авторитет США

CNN отмечает, что воскресные удары украинских беспилотников по российским военным аэродромам непосредственно перед мирными переговорами между Россией и Украиной, ставят под угрозу авторитет Трампа «И без того было трудно представить себе прорыв в прямых переговорах между Россией и Украиной.