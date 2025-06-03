Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Рютте, ты покойник!Рютте прижали к с...
  • Сeргей Чижов
    Лида учи историю, не повторяй гебельсовсково вранья.Россия определила...
  • Лидия Санникова
    Украину придумали большевики. Просто отменить, вернуть русские земли до Львова.Россия определила...

CNN: война на Украине стала «войной Трампа», от ее исхода зависит авторитет США

CNN: война на Украине стала «войной Трампа», от ее исхода зависит авторитет США

CNN отмечает, что воскресные удары украинских беспилотников по российским военным аэродромам непосредственно перед мирными переговорами между Россией и Украиной, ставят под угрозу авторитет Трампа «И без того было трудно представить себе прорыв в прямых переговорах между Россией и Украиной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх