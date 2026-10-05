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Царьград

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Зачем "люди-кроты" спускаются в канализацию или Что скрывает подземный Нью-Йорк

Зачем "люди-кроты" спускаются в канализацию или Что скрывает подземный Нью-Йорк

В течение последних месяцев людей замечали вылезающими из канализационных люков в разных районах Нью-Йорка.

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