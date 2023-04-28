Миф о штрафбатах с зэками из ГУЛАГа

«Штрафбат» – российский телесериал 2004 года. Заключённые и война Огромные потери в начальный период Великой Отечественной войны вызвали необходимость использования всех возможных источников для пополнения Вооружённых сил (ВС) СССР.
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