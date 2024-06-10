В Новосибирской области стартует массовая диспансеризация населения в возрасте 18-49 лет

В Новосибирской области стартовала программа диспансеризации населения в возрасте от 18 до 49 лет. Это одно из ключевых мероприятий в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и объявленного Президентом страны Года семьи.
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