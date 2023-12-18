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Миграционный размен: как в конгрессе США пытаются прийти к сделке по пролонгации помощи Украине

Миграционный размен: как в конгрессе США пытаются прийти к сделке по пролонгации помощи Украине

Соединённые Штаты могут ограничить число беженцев, в том числе украинских, в обмен на помощь Киеву в рамках предстоящей сделки сенаторов-республиканцев с администрацией Джо Байдена, подтвердил журналисту CNN сенатор-демократ Джо Манчин.

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