Миграционный размен: как в конгрессе США пытаются прийти к сделке по пролонгации помощи Украине

Соединённые Штаты могут ограничить число беженцев, в том числе украинских, в обмен на помощь Киеву в рамках предстоящей сделки сенаторов-республиканцев с администрацией Джо Байдена, подтвердил журналисту CNN сенатор-демократ Джо Манчин.
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