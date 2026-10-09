Как иностранцу выйти из реестра контролируемых лиц? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Что такое реестр кон­тро­ли­ру­е­мых лиц и поче­му о нём нуж­но знать каж­до­му ино­стран­цу? За какие нару­ше­ния вно­сят в реестр быст­рее все­го? Как бло­ки­ров­ка бан­ков­ских сче­тов свя­за­на с реест­ром? И когда нуж­но сроч­но обра­щать­ся к мигра­ци­он­но­му юри­сту? Юрист Дмит­рий Фомов отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни­ков в ЕС.