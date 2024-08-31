Ефимов: за полгода инвесторы купили более 20 помещений, расположенных в ОКН

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о том, что за первое полугодие столица заключила с компаниями более 20 договоров купли-продажи помещений, которые находятся в объектах культурного наследия (ОКН).