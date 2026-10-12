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Внешнеторговое сальдо России за восемь месяцев 2026 года выросло на 16,4%

Внешнеторговое сальдо России за восемь месяцев 2026 года выросло на 16,4%

Экспорт товаров из России в Европу и США снизился, при этом значительно вырос в Азию и немного в Африку.

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