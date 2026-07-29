Chinese University Accused Of Sending Students To Factory Jobs Under Mandatory Labor Program Authored by Michael Zhuang via The Epoch Times, A Chinese university has come under scrutiny after an alleged internal safety agreement surfaced online alongside claims from a self-identified graduate that students were required to work on farms and in food-processing factories as part of a mandatory academic program while being denied basic workplace protections.
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