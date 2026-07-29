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Chinese University Accused Of Sending Students To Factory Jobs Under Mandatory Labor Program

Chinese University Accused Of Sending Students To Factory Jobs Under Mandatory Labor Program

Chinese University Accused Of Sending Students To Factory Jobs Under Mandatory Labor Program Authored by Michael Zhuang via The Epoch Times, A Chinese university has come under scrutiny after an alleged internal safety agreement surfaced online alongside claims from a self-identified graduate that students were required to work on farms and in food-processing factories as part of a mandatory academic program while being denied basic workplace protections.

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