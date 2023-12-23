Вокруг света: Где 2500 лет назад находились Висячие сады Семирамиды и какие есть доказательства их существования

В мире существует много загадок и нераскрытых тайн истории. Одна из них - существование и точное нахождение Висячих садов, которые предположительно были построены в древнем Вавилоне около 2,5 тысячи лет назад.
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