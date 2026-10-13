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Депутат Коваль: Польша потеряла почти €500 млрд из-за конфликта на Украине

Депутат Коваль: Польша потеряла почти €500 млрд из-за конфликта на Украине

Польша потеряла почти €500 млрд из-за конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу Polsat заявил глава парламентской комиссии по сотрудничеству с Украиной, депутат сейма от правящей партии «Гражданская коалиция» Павел Коваль.

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