Депутат Коваль: Польша потеряла почти €500 млрд из-за конфликта на Украине

Польша потеряла почти €500 млрд из-за конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу Polsat заявил глава парламентской комиссии по сотрудничеству с Украиной, депутат сейма от правящей партии «Гражданская коалиция» Павел Коваль.
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